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İSTANBUL'DA KURT KAPANI-6 OPERASYONU


İSTANBUL'DA KURT KAPANI-6 OPERASYONU
Tarih : 19 Haziran 2017, 14:55
Puan Ver : İstanbul'da Kurt Kapanı-6 Operasyonu(8/10)5


 İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle "Kurt Kapanı-6" operasyonu kapsamında, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriliyor.



BİN POLİS KATILIYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen operasyona, emniyete bağlı tüm şubelerden ve Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı bin polis katılıyor.



ÇOK SAYIDA NOKTADA UYGULAMA



İstanbul emniyetine bağlı Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen bölgeler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda denetimler yapılıyor.

 



 



kaynak:haberler








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