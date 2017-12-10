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İstanbul'da lodos kabusu! Hava aniden karardı, yürümek bile zorlaştı

İSTANBUL'DA LODOS KABUSU! HAVA ANİDEN KARARDI, YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞTI

İstanbul'da gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, şiddetini arttırdı. Havanın aniden karardığı şehirde, deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken yolda yürümek dahi güçleşti.

Tarih : 10 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı(6/10)2

İstanbul'da yağmur bulutlarıyla hava bir anda karardı. Kara bulutlar İstanbul'un etrafını sararken sağanak yağış etkili oldu. Lodos ve yağışın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

HAVA BİR ANDA KARARDI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bulutların etkisiyle bir anda kararan gökyüzü, sokakları gece karanlığına bürüdü. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un bir çok noktasına etkili olan yağış,yollarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Lodos nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE DEV DALGALAR OLUŞTU

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodos nedeniyle vapurlar denizde seyir etmekte zorlanırken, metrelerce yükselen dev dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

VAPURLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımındaki vapurlara ve yolculara zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin de kısaldığı denizde, vapurlar güçlükle ilerledi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar ise adeta kıyıları dövdü. Metrelerce yükselen dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu.

İDO VE BUDO SEFERLERİNDE İPTALLER VAR

İDO'nun 07.00'deki Yenikapı - Bandırma, 07.45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'da ise 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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