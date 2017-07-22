Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu
Gs'li Yönetici, Faciayı Unutturmak İçin Yıldız Futbolcuyu Açıkladı
G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
Deprem Uzmanı Uyardı: Marmara Denizi'nde Aşırı Isınma Büyük Depremin Habercisi Olabilir
Deprem Sonrası Çevre Bakanı'ndan Uyarı: 7.5 Milyon Yapının Yıkılması Lazım
Başbakan Ege'deki Depremin Bilançosunu Açıkladı
Antalya'da Hero Tişörtü Giyen Sevgililer Gözaltında
Depremde Öldü Sanılan Balıkçı, En Güvendiği Limana Sığınmış!
Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
Alaçatı'daki Restoranın Sahibinin Avukatı: Terim'in Alkollü Olduğu Her Halinden Belliydi
Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
Çinliler Burak Yılmaz İçin 5 Milyon Euro İstedi, Trabzonspor Transferi Bitirmek Üzere
Bodrum'dan Kaçış El Yakıyor! Biletler 650 Tl'ye Fırladı
Galatasaray Twitter Hesabından 2 Gündür Çıt Çıkmıyor
Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
Futbolu Bırakacak Denen Ibrahimovic, Bomba Gibi Dönüyor

İstanbul'da 'Naylon Fatura' Operasyonu

İSTANBUL'DA 'NAYLON FATURA' OPERASYONU

İstanbul'da hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek, 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu(6/10)2

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura bastıkları ve piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

BİR HAFTADA 9 OPERASYON

Kent genelinde son bir haftada düzenlenen 9 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda, birçok firmaya ait kaşe, mühür, irsaliye ile boş ve dolu fatura koçanları ele geçirildi.

7 MİLYONLUK NAYLON FATURA BASMIŞLAR

Şüphelilerin, farklı firmalar adına toplam 7 milyon lira değerinde naylon fatura bastığı ve bu faturaları yüzde 3-8 arasında komisyon alarak piyasaya sürdüğü iddia edildi.

ELE GEÇİRİLEN İRSALİYELER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen irsaliye, fatura, mühür ve kaşeler, incelenmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da    Naylon  Fatura    Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER