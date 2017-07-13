İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu hatırlatılarak, " Başbakanlık tarafından 17.07.2017 Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağı ilan edilmiştir" denildi.

"İLGİLİ BAŞVURU FORMU DOLDURULUP, ALINAN ÇIKTI İMZALANACAK"

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş ve Başbakanlık tarafından 17.07.2017 Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağı ilan edilmiştir. 12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar" başlıklı tebliğinde belirtilen 6. Maddenin 1. fıkrasında "Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https: //ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır." şeklinde bildirilmiştir. Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İstanbul Valiliğince müracaatlar, "Alemdar Mahallesi Hükumet Konağı Sokak Kat: 2 No: 2 Fatih" adresinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında alınacaktır."

Kaynak: haberinburada