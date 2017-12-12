Türkiye'yi Sarsan Otel Odası Cinayetinde Dosya Kapanıyor
Tbmm'de Dekont Tartışması! Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun Belgelerini Kürsüde Parçaladı
İsrail Askerleri, Filistinli Genci Aralarına Alıp Tekme-Tokat Dövdü
Pkk'nın İngiliz Teröristlerinin Cenazesinde, Yabancı Teröristler Şov Yaptı!
Okan Bayülgen Ve Diriliş Ertuğrul Ekibi Bu Yılki Altın Kelebek'e Katılmadı
İstanbul'da Olağanüstü Gün! Reina Katliamcısı Böyle Getirildi
Leonardo: Ayrıldım Çünkü Başkan Ayrılıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
Ameliyatla Kadın Oldu, Futbolcu Sevgili Yaptı, Şimdi Gelin Oluyor
Diva, Herkesin Sırtını Döndüğü Nurella'yı Bağrına Bastı!
Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
Rusya: Askeri Teknik İşbirliği Alanında, Türkiye'ye Kredi Verilecek
Beşiktaş'ın Bayern Münih'le Eşleşmesi, Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu
İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
Menajer Ahmet Bulut: Arda'ya Uygun Bir Kulüp Arıyoruz
Burak Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
New York'taki Patlama Anı Kamerada!
Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi

İstanbul'da olağanüstü gün! Reina katliamcısı böyle getirildi

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ GÜN! REİNA KATLİAMCISI BÖYLE GETİRİLDİ

Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, yüksek güvenlik önlemleri arasında Silivri'ye getirildi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : İstanbul'da Olağanüstü Gün! Reina Katliamcısı Böyle Getirildi(5/10)1

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri'de başladı.

SİLİVRİ'YE GETİRİLDİLER

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmada 48'i tutuklu 3'ü tutuksuz 51 sanık hazır bulundu. Duruşma salonuna önce tutuksuz üç sanık alındı. Bu sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutuklu sanıklar içeriye alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov diğer sanıklardan farklı olarak jandarmaların arasında salona getirilerek en öndeki sanık kürsüsüne oturtuldu. Masharipov'un yanına ve arkasına jandarmalar oturtuldu. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 4 tutuklu kadın sanık ise son olarak duruşma salonuna getirildi. Yaşanan terör saldırısında yaralanan bazı müştekiler de duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Olağanüstü  Gün  Reina  Katliamcısı  Böyle  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER