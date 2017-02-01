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istanbul'da şantajcı kuzenlere dubalı dayak

İSTANBUL'DA ŞANTAJCI KUZENLERE DUBALI DAYAK

İstanbul'da eski sevgililerine şantaj yapınca darp edilen 2 kuzen, soluğu mahkemede aldı.

Tarih : 01 Şubat 2017, 09:03
Puan Ver : İstanbul'da Şantajcı Kuzenlere Dubalı Dayak(7/10)4


İstanbul'da ayrılma kararlarına öfkelenen iki kuzen, ellerindeki müstehcen görüntülerle erkek arkadaşlarından şantajla 20'şer bin dolar para istedi.



PLASTİK DUBALARLA DÖVDÜLER



Para yüzünden çıkan tartışmada galerici iki arkadaş, plastik dubalarla eski sevgililerini darp edince taraflar mahkemelik oldu.



Sabah'ın haberine göre, tarafları Bakırköy Adliyesi'nde karşı karşıya getiren olaylar zinciri şöyle gelişti: Üniversite öğrencisi Zeliha C.K. ve kuzeni Berrak D.U. geçen yıl Bağcılar Automall Galericiler Sitesi'nde galerisi bulunan Metin T. ve arkadaşı Mustafa Ş. ile sevgili oldu. Galericiler, iki ay soma sevgililerinden ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen iki kuzen, şantaja karar verdi.



Zeliha C.K., 7 Haziran 2016 günü Mustafa Ş.'ye gönderdiği mesajda, "Mustafacım merhabalar. Bir ay geldin gittin, yedin içtin, yattın kalktın bu kadar ucuzluk yeter. Bana ettiğin küfürlerin bedelini sen de ödeyeceksin. İster seve seve ister s., s... Benim paramı yarın hazırla. Yok dersen de mavi kırmızıda yani emniyette görüşürüz. Benim de bir gururum var. Bunun bedelini ödeyeceksin" diye yazdı.





VİDEOLARIN VE FOTOĞRAFLARIN VAR, 20 BİN DOLAR HAZIRLA



Bir yapım ajansı sahibi olan Berrak U.D. de, Metin T.'yi arayıp, "Mustafa'nın galerisine geçiyorum. Elimde gizli kameraya çekilmiş videoların ve fotoğrafların var. 20 bin dolar hazırla, almaya geleceğim. Yoksa babana hepsini gösteririm. Sitenin her yerine LED ekran kurdurup, herkese izletirim. Benimle birlikte olmanın bir bedeli var" dedi.



DUBALARLA DÖVDÜLER



Her iki taraf, ertesi gün Metin T.'nin galerisinde buluştu. Küfürlü tartışmanın ardından iki galerici, dışarıdaki dubalarla iki kadını darp etti.



MAHKEMELİK OLDULAR



Kadınlar polise gidip şikâyetçi oldu. Berrak D.U. ve Zeliha C.K., hakkında şantaj suçundan iki kez 3 yıla kadar, Mustafa Ş. için tehdit, hakaret, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 14 yıla kadar, Metin T.'ye de kasten yaralama ve mala zarar vermekten 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: İstanbul  Da  Şantajcı  Kuzenlere  Dubalı  Dayak    haber

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