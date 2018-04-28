İSTANBUL'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! CADDE VE SOKAKLAR BOMBOŞ
Hafta sonu izniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini birleştiren tatilcilerin İstanbul'dan ayrılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu cuma akşamı yüzde 26'ya kadar düştü.
Hafta sonu tatiliyle 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini birleştiren İstanbullular yollara döküldü. Tatilcilerin İstanbul'dan ayrılmasıyla trafik yoğunluğu cuma akşamı yüzde 26'ya kadar düştü.
İSTANBULLULAR KISA BİR TATİL İÇİN YOLLARA DÖKÜLDÜ
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle, hafta sonu tatilini birleştiren İstanbullular kısa bir tatil için yollara döküldü.
İSTANBUL ADETA BOŞALDI
Tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte İstanbul adeta boşaldı. Cuma akşamı trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar düştü.
Kaynak: haberinburada
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