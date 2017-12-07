İSTANBUL'DA SICAK GECE! KARAR SONRASI KONSOLOSLUK ÖNÜNE TOPLANDILAR
ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, ABD'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye ve Dünya'da karara tepki sesleri yükseldi.
Karar sonrası İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.
Grup adına yapılan açıklamada, "Kudüs'ümüzle ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de, İsrail'i de hiç ummadıkları bir netice ile karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir" denildi.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolusluğu önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup üyeleri, "Katil ABD" şeklinde sloganlar attı. Eylem sırasında, çok sayıda polis, ABD Başkonsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı."HİÇ UMMADIKLARI BİR NETİCEYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"
AGD İstanbul İl Temsilciliği adına şu açıklama yapıldı:
İsrail'in kanlı ortaklığı ve kanlı işgal planları maalesef devam ediyor. Siyonozmin yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs'ümüzle ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de, İsrail'i de hiç ummadıkları bir netice ile karşı karşıya bırakacaktır."SİYONİST İSRAİL ANCAK GÜÇTEN ANLAR"
ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Elindeki kirli propaganda gücüyle İslam'ı ve Müslümanları terörle birleştirmeye çalışan ABD'nin, gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının baş müzettibibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar var ise tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir. Biz her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. ABD'nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar. "KUDÜS BİZİM ONURUMUZDUR"
İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. Tüm İslam ülkeleri ABD'de İsrail ile bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorundadırlar. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir, şerefimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz sürece kimse real politik söylemiyle izahat getiremez. Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının, sadakatinin, hükümetlerin ABD'nin İsrail ile olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes mutlaka görecektir.
DUVARA "KATİL ABD" YAZDILAR
Basın açıklaması sık sık atılan sloganlar ile bölünürken, grup açıklamanın ardından dağılırken, bazı grup üyeleri ABD Başkonsolosluğunun bahçesine torpil ve pet şişe attı. Dağılan grup üyelerinin Konsolosluğun duvarına İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve 'Katil ABD' yazılarının yazıldığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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