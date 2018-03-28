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İstanbul'da sis, kabus gibi boğaza çöktü, trafik felç oldu!

İSTANBUL'DA SİS, KABUS GİBİ BOĞAZA ÇÖKTÜ, TRAFİK FELÇ OLDU!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Boğazı saran sis örtüsü araç trafiğini yavaşlattı, gemi geçişleri askıya alındı.

Tarih : 28 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : İstanbul'da Sis, Kabus Gibi Boğaza Çöktü, Trafik Felç Oldu!(9/10)5

İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul'u adeta beyaz bir örtü kaplarken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Boğazı da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle boğaza kıyısı olan Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

ANA ARTERLERDE ARAÇ TRAFİĞİ YAVAŞLADI

Yoğun sis nedeniyle boğaz köprülerinde, kentin ana arterlerinde araç trafiğinin yavaş ilerlediği görüldü.

GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar sis lambalarını ve dörtlü flaşörlerini yakarak ilerleyebildi.

Özellikle İstanbul Boğaz'ında etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift olarak askıya alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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