İstanbul'un Bakırköy ilçesinin bazı mahalleleri ile bazı yerlerde 12 Aralık günü su kesintisi yapılacak. Konu ile ilgili İSKİ resmi açıklamada bulunarak bazı bölgelere su verilemeyeceğini belirtti. İşte kesinti yaşanacak yerler



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız-Uzuncadere isale hattı ile mevcut isale hatlarının bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle, 12 Aralık Pazartesi saat 10.00 ile 13 Aralık Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat Bakırköy'de Yeşilköy ve Yeşilyurt mahalleleri ile Havaalanı, CNR Fuar Alanı, Dünya Ticaret Merkezi, E5 Güney Yan yol (Kültür Üniversitesi, Airport Alışveriş Merkezi) su alamayacak.







kaynak:sabah