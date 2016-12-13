

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda TIR üstünde taşıdığı iş makinasıyla Şirinevler mevkiindeki araç üst geçidine takıldı. Kazada nedeniyle D-100 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.







Kaza saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 3. Havalimanı inşaatında kullanılmak üzere iş makinesi taşıyan TIR, Şirinevler'deki araç üst geçidine takıldı. İş güvenliği için iş makinasının üstünde bulunan korkuluğun takılmasının ardından TIR'ın şoförü aracı durdurdu. Polis ve itfaiye ekipleri de ihbar üzerine olay yerine gelirken, sürücü korkuluğu söktü. Yaklaşık yarım saat sonra korkuluğun sökülmesinin ardından iş makinası sıkıştığı yerden kurtarıldı.







kaynak:hürriyet