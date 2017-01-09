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İSTANBUL'DA TIR'LARA KAR YASAĞI


İSTANBUL'DA TIR'LARA KAR YASAĞI
Tarih : 09 Ocak 2017, 15:30
Puan Ver : İstanbul'da Tır'lara Kar Yasağı(7/10)4


İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmasını önlemek amacıyla TIR'ların trafiğe çıkmasını yasakladı. 



AKOM'DAN KIŞ LASTİĞİ UYARISI 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.



Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkmaları yasaklandı" ifadelerine yer verildi.



Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u felç eden kar yağışı sonrası özellikle TEM'de devrilen TIR'lar trafiği olumsuz etkilemişti. 



MESAİ SONA ERME SAATİ DEĞİŞTİ



İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatini de 15.30'a çektiğini açıklamıştı.



Valilikten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:



"Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır"



 



kaynak:ntv








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