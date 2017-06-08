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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU


İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU
Tarih : 08 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Şafak Operasyonu(7/10)5


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Maltepe, Başıbüyük, Trafo Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girilirken, adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.



 



kaynak:haberler








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