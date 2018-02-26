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İstanbul'da Yağmur Altında Okutulan Mevlitte Mehmetçiğe Dua Edildi

İSTANBUL'DA YAĞMUR ALTINDA OKUTULAN MEVLİTTE MEHMETÇİĞE DUA EDİLDİ

Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı'nın şiddetli yağmur altında okuttuğu mevlitte Afrin operasyonunda destan yazan Mehmetçiğe dualar edildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : İstanbul'da Yağmur Altında Okutulan Mevlitte Mehmetçiğe Dua Edildi(10/10)6

Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı tarafından okutulan mevlit ile hem şehitlerimize hem de Afrin operasyonunda destan yazan Mehmetçiğe dualar edildi.

YAĞMUR ALTINDA MEHMETÇİĞE DUA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Afrin Operasyonu'na yurdun dört bir yanından destek gelmeye devam ederken, dün de öğlen namazının ardından Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı tarafından okutulan mevlitte vatandaşlar yağmur altında Mehmetçik için dua etti.

"ALLAH'IN İZNİYLE ZAFER YAKINDIR"

"Kalbimiz de duamız da Mehmetçikle" sloganıyla okutulan mevlide, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı Gökan Çakır da katıldı. Afrin operasyonunda devletin ve milletin yanında olduklarını belirten Çakır, "Operasyonda kaybettiğimiz Mehmetçiklerimiz için derin üzüntü içerisindeyiz. Bir taraftan da ordumuzun destansı başarısı göğsümüzü kabartıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kahraman Mehmetçiğimiz, Afrin'i dört koldan kuşattı. Başarılı operasyonlarla tüm cepheler birleştirildi. Allah'ın izniyle zafer yakındır. Ayrıca Pendik Belediyesi'ne de düzenlemiş olduğumuz organizasyona vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

MART AYINDA KONGRE VAR

Partisinin son çalışmaları hakkında da bilgi veren Çakır, "İstanbul'da teşkilatlarımızı kurduk. Mart ayı içerisinde İstanbul İl Kongresi'ni yapmayı planlıyoruz. Teşkilatlarımızı kurduk. Bu kapsamda tüm ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Mehmetçik için okutulan mevlitten kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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