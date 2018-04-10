İSTANBUL'DA YAŞANAN YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.
İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı- Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.
Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.
Kaynak: haberinburada
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