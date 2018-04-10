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İstanbul'da Yaşanan Yoğun Sis Nedeniyle Deniz Seferleri İptal Edildi

İSTANBUL'DA YAŞANAN YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.

Tarih : 10 Nisan 2018, 07:40
Puan Ver : İstanbul'da Yaşanan Yoğun Sis Nedeniyle Deniz Seferleri İptal Edildi(7/10)3

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı- Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.

Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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