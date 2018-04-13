Beşiktaş'ta istinat duvarı 3 aracın üzerine çöktü, araçlar hurdaya dönerken kazanın sabah saatlerinde olması can kaybının olmasını önledi.

Beşiktaş'ta Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafında bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

İSTİNAT DUVARI BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Sabah saatlerinde Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi.

Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: haberinburada