İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ! BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ HALDE
Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.
İŞTE İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
MARMARAY'DA YOĞUNLUK OLUŞTU
İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: haberinburada
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