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İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi! Bazı Vapur Seferleri İptal

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ! BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : İstanbul'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi! Bazı Vapur Seferleri İptal(10/10)6

İstanbul'da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ HALDE

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

İŞTE İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

MARMARAY'DA YOĞUNLUK OLUŞTU

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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