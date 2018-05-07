İSTANBUL'DA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
Kaynak: haberinburada
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