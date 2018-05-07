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İSTANBUL'DA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ


İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Tüm seferler iptal edildi
Tarih : 07 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat! Tüm Seferler İptal Edildi(10/10)6

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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