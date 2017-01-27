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İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ


İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
Tarih : 27 Ocak 2017, 14:29
Puan Ver : İstanbul'da Yollar Buz Pistine Döndü(9/10)11


Anadolu yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda araçlar kaydı, vatandaşlar yürüyemedi. Kayan bir aracı kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerinin mücadelesi ise kameralara yansıdı.



Anadolu yakasında sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün başlayan ve bugün de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Kavacık Rüzgarlıbahçe Mahallesi Zambak Sokak'taki evinin önünden işe gitmek isteyen Müslüm Şimşek isimli vatandaşın aracı kaydı. Sokağın dik ve buzlu olmasından dolayı kayan araç yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerini çağıran Şimşek yardım istedi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de buzlu yolda kayınca araca uzun uğraşlar sonucu ulaşılabildi. Ekipler araca zincir takarak mahsur kaldığı buzlu yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu esnada vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etmek istedi. Fakat buzlu yolda ayakta duramayan vatandaşlar yerlerde süründü. Sürünerek ilerlemeye çalışan vatandaşlar itfaiyenin halatına tutunarak dik ve buzlu yoldan kurtulmaya çalıştı. Zincirle aracı çekmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Uzun uğraşların sonucunda araç mahsur kaldığı sokaktan çıkarıldı.



 



kaynak:haberler








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