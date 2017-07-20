İSTANBUL'DA YOLLAR TUTULDU! KURT KAPANI 7 OPERASYONU BAŞLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, asayiş amacıyla Anadolu yakasında "Kurt Kapanı 7" operasyonunu başlattı.Uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nda hava ve deniz polisinin de desteğiyle "Kurt Kapanı-7" uygulaması gerçekleştiriyor.
BİZZAT MUSTAFA ÇALIŞKAN TARAFINDAN YÖNETİLİYOR
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 250 polis ekibi ve bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor.
ANADOLU YAKASINDAKİ TÜM GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA
Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO önünde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakası'nda tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
AMAÇ: SUÇU ÖNLEMEK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Operasyonun amacı, "suçun önlenmesi, suç şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi" olarak belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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