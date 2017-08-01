Suriye'deki savaştan kaçtı ama İstanbul trafiğinde bir anlık dikkatsizlik onu canından etti.

ANİDEN YOLA ÇIKTI

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyreden "shortland" olarak bilinen zırhlı polis aracı, aniden yola çıkan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada