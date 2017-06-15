

İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun yakınında, çevresindekileri "üzerimde patlayıcı var" diye tehdit eden bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Saat 16.15 sıralarında yapılan ihbardan kısa süre sonra olay yerine ilk polis ekibi ulaştı. Konsolosluk önünde durumun normal olduğunu bildiren polisler şüpheli bir kişiyi inceledi. Bir Ortadoğu ülkesi vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli ilk incelemenin ardından gözaltına alındı.







kaynak:hürriyet