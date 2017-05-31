

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan duruşmada 13 sanık hazır bulundu. İstanbul'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınlarıyla, gaziler de duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti başkanı Cem Karaca duruşmayı başlatırken kısa bir açıklama yaptı.







"EĞER BURADA YARGILAMA YAPABİLİYORSAK ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE OLMUŞTUR"







Mahkeme Başkanı Karaca, "15 Temmuz basit bir durum değil, dış güçler eliyle ülkemize açıkça işgal girişimiydi. Bu girişim başta aziz şehitlerimiz ve gaziler olmak üzere üniformasına leke sürmemiş TSK'nın ve emniyetin kahraman evlatlarını tarafından püskürtülmüştür. Eğer burada yargılama yapabiliyorsak gerektiğinde vücudunu tankın paletlerine siper edebilmiş cesur şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Şehitlerimizin ruhlarını saygıyla anıyoruz, sizleri anlıyoruz. Aziz Türk milleti adına yargılama yapan mahkemenin görevi, suçu ve suçsuzu ayırıp suçluları gerekli şekilde cezalandırmaktadır. Bu bizim hukuki ve ahlaki görevi sorumluluğumuz dışında inancımızın gereğidir. Yargılamanın ilk aşaması da savunmadır. Savunma alınırken yargılama faaliyetleri sırasında dışarıdan yapılacak müdahalelere engel olmak mahkememizin sorumluluğudur. Savunmalar sırasında savunmayı kesmek slogan atmak alkışlamak gibi durumlar yasaktır. Bende dahil omak üzere herkes sırayla konuşmak durumundadır. Uyulamadığı taktirde yasanın verdiği bana yetkiye dayanarak gerekli müdahalelerde bulunacağım" dedi.







Duruşma başkanın açıklamasının ardından savunması biten dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi.







kaynak:milliyet