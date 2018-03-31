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İstanbul'daki Korkunç Kaza Kamerada! 4 Tonluk Makine, İşçinin Üzerine Devrildi
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İstanbul'daki Korkunç Kaza Kamerada! 4 Tonluk Makine, İşçinin Üzerine Devrildi

İSTANBUL'DAKİ KORKUNÇ KAZA KAMERADA! 4 TONLUK MAKİNE, İŞÇİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Beylikdüzü'nde bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, TIR'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 31 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : İstanbul'daki Korkunç Kaza Kamerada! 4 Tonluk Makine, İşçinin Üzerine Devrildi(7/10)3

Beylikdüzü'nde bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, yüklü olduğu TIR'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Sıkışan işçi ağır yaralanırken o anlar bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

4 TONLUK KARTON YAPIM MAKİNESİ

Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fabrikaya TIR'la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi.

İNDİRMEK İSTERKEN İŞÇİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Makine fabrika önüne park edilen TIR'dan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı. Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi.

AĞIR MAKİNEYLE TIR'IN KORUMALARI ARASINA SIKIŞTI

Üzerine devrilen ağır makineyle, TIR'ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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