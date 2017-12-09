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İstanbul'daki Kurt Kapanı-11 Denetiminin Bilançosu: 42 Gözaltı, 141 Bin Lira Ceza!
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İstanbul'daki Kurt Kapanı-11 Denetiminin Bilançosu: 42 Gözaltı, 141 Bin Lira Ceza!

İSTANBUL'DAKİ KURT KAPANI-11 DENETİMİNİN BİLANÇOSU: 42 GÖZALTI, 141 BİN LİRA CEZA!

İstanbul'da bugün 39 ilçede yapılan "Kurt Kapanı-11" uygulaması kapsamında 42 kişi gözaltına alındı, 45 araç trafikten men edildi, 141 bin 448 lira ceza kesildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : İstanbul'daki Kurt Kapanı-11 Denetiminin Bilançosu: 42 Gözaltı, 141 Bin Lira Ceza!(6/10)2

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bugün 39 ilçede yapılan "Kurt Kapanı-11" uygulaması kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapıldı.

42 GÖZALTI, 141 BİN 448 LİRA CEZA

Denetim kapsamında 6 bin 804 kişiye yapılan GBT sorgusu sonrası 42 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 3 bin 34 adet araç trafik polisleri tarafından incelendi. Bu araçlardan 45'i trafikten men edilerek toplamda 141 bin 448 lira ceza kesildi.

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 2'si kurusıkı silah olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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