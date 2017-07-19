İstanbul'da yaşanan ve 'afet' diye nitelendirilen sel felaketinin 150-200 milyon TL'lik sigortalı hasara neden olacağı tahmin ediliyor.

Bugüne kadar İstanbul'da yaşanan sel felaketlerinden dolayı 99 bine yakın kişi evsiz kaldı, selin yarattığı maddi kayıp da 2.5 milyar doları geçti ki, 2009'da yaşanan sel felaketi en büyük maddi kayba neden oldu ve sigortacılar 1 milyar dolar hasar ödemesi yaptı. Geçmişte yaşanan sel felaketlerin ardından, dün (18 Temmuz 2017) İstanbul'da yoğun yağışlar nedeniyle bir kez daha vahim tablolar ortaya çıkaran sel baskının, mal olduğu hasar da tespit edildi.

FELAKETİN BİLANÇOSU: 150-200 MİLYON TL'LİK SİGORTALI HASAR

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, dün İstanbul'da yaşanan ve yine 'afet' diye nitelendirilen sel felaketinin 150-200 milyon TL'lik sigortalı hasara neden olacağı tahmin ediliyor. Tek tek incelendiğinde zarar görüp de kasko sigortası olan araçların yüzde 95'inde sel teminatı bulunuyor. Aynı şekilde paket poliçesi olan konut ve işyerlerinin tamamında sel teminatı mevcut. Her ne kadar kamuya ait bina ve araçlar sigortalanmasa da dünkü selde zarar gören metro ve istasyonları ile belediyeye ait metrobüsler de sigortalı.

HASAR TESPİTİ YAPILDIKTAN 1 AY SONRA İLGİLİ ZARAR KARŞILANACAK

Hasar tespiti yapıldıktan bir ay gibi kısa bir sürede araçların zararı kaskodan, işyerleri ile konutların zararları da paket poliçeden (işyerlerindeki mallar da sigorta kapsamındadır) karşılanacak. Ancak konutlarda ve küçük işyerlerinde sigortalanma oranının düşük olması nedeniyle sigortalı hasarın fazla olması beklenmiyor.

Kaynak: haberinburada