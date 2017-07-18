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İstanbul'daki Şimşekler Haritada Böyle Görüntülendi

İSTANBUL'DAKİ ŞİMŞEKLER HARİTADA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağmur ve şimşekler haritada böyle görüntülendi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : İstanbul'daki Şimşekler Haritada Böyle Görüntülendi(5/10)1

Sabah saatlerinde başlayan ve sağanak yağışla devam eden şimşekler, İstanbul'u esir alması ise harita üzerinde anlık olarak görüntülendi.

CEP TELEFONU UYGULAMASIYLA GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Web sitesinde ve aynı zamanda cep telefonlarına yüklenen bir uygulama sayesinde, anlık olarak dünya üzerindeki şimşekler görüntülenebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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