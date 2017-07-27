İSTANBUL'DAN FIRTINA GEÇTİ! İŞTE FOTOĞRAFLARLA 15 DAKİKADA YAŞANANLAR
İstanbul'da beklenen yağış büyük bir afete yol açtı. Saat 18.00'da hava gece yarısı olmuş gibi karardı. İstanbul cevizden büyük doluyla parçalandı. Ağaçlar devrildi, metrobüs yollarda kaldı, marmaray durdu, vapurlar kabus yaşattı. İşte İstanbul'dan gelen görüntüler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dolu Nedeniyle Otobüsün Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı
- İşte Fırtına Ve Şiddetli Yağış İstanbul'u Bu Hale Getirdi!
- Masmavi Boğaz, Fırtına Nedeniyle Kahverengiye Döndü
- Tbmm İçtüzük Değişikliği Genel Kurul'da Kabul Edildi
- Kağıthane'de Düşen Yıldırım Depoya İsabet Etti, Alevler Göklere Yükseldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
- Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar