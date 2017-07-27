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İSTANBUL'DAN FIRTINA GEÇTİ! İŞTE FOTOĞRAFLARLA 15 DAKİKADA YAŞANANLAR


İstanbul'dan Fırtına Geçti! İşte Fotoğraflarla 15 Dakikada Yaşananlar
Tarih : 27 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : İstanbul'dan Fırtına Geçti! İşte Fotoğraflarla 15 Dakikada Yaşananlar(8/10)4

İstanbul'da beklenen yağış büyük bir afete yol açtı. Saat 18.00'da hava gece yarısı olmuş gibi karardı. İstanbul cevizden büyük doluyla parçalandı. Ağaçlar devrildi, metrobüs yollarda kaldı, marmaray durdu, vapurlar kabus yaşattı. İşte İstanbul'dan gelen görüntüler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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