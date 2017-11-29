İSTANBUL'DAN SONRA MALATYA'DA DA KADINLAR OTOBÜSTEN İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEK
Türkiye'de ilk kez kadınlara özel Pembe Trambüs uygulamasının başladığı Malatya'da kadınlar saat 22:00'den sonra durak dışında da olsa istedikleri yerde inebilecek.
Türkiye'de ilk kez kadınlara özel 'Pembe Trambüs' uygulamasının hayata geçirildiği Malatya'da kadınlar için duraksız ulaşım hizmeti de başladı.
KADINLARA ÖZEL OTOBÜSTEN SONRA ŞİMDİ DE DURAKSIZ HİZMET
11 Şubat 2015 tarihinde öğrenci Özgecan Aslan'ın bindiği minibüste vahşice katledilmesinin ardından geliştirilen proje ile kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait pembe trambüsler hizmete girmişti. Projenin devamında, tüm toplu taşıma araçlarında kadınlara özel "duraksız ulaşım" uygulaması hizmete girdi. Bu yeni uygulama öncelikle belirlenen güzergahlarda hayata geçirildi.
SAAT 22:00'DEN SONRA İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEKLER
Kent genelinde hayata geçirilecek uygulama ile saat 22.00'den sonra Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarını kullanan kadın yolcular, durak zorunluluğu aranmaksızın istedikleri yerde inebilecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özgecan Aslan cinayetinin ardından kadınlardan gelen talepler doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hizmeti il geneline yayacaklarını anlattı. Çakır, "Aynı şekilde Özgecan olayından sonra biliyorsunuz Türkiye'de işten dönen kadınlarımızın da talebi vardı. Geç saatlerde toplu taşımalar durak haricinde yolcu indirmezler. Biz bunları gece 22.00'den sonra durak haricinde kadınlar hangi noktada isterseler de otobüsten inebilecekler. Bu da çalışan kadınlarımızdan gelen bir talepti. Ben bunun da kadınlarımız için ayrıcalıklı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama bugünden itibaren arkadaşlarımız tarafından hizmete koyulacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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