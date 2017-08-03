İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte İSPARK'ın işlettiği tüm otoparklarda, İstanbulkart ile ödeme yapılabilmesi yönünde uygulama başlattı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, İSPARK otoparklarında ödeme için İstanbulkart'ın kullanılmasıyla vatandaşlara daha hızlı hizmet verileceği belirtildi.

UYGULAMA PAZARTESİ BAŞLIYOR

Pazartesi gününden itibaren başlayacak uygulama ile vatandaşlara kolaylık sağlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir vizyonu kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 20 milyon vatandaşın her gün toplu ulaşım araçlarında kullandığı İstanbulkart, artık İSPARK otoparklarında da kullanılmaya başlandı. İstanbulkart'ın otopark ödeme özelliği sayesinde aracını park eden vatandaşlar, nakit para kullanmak zorunda kalmayacak. Hem yol üstü otoparklarda hem de kapalı otoparklarda kullanılan sistem, otopark ödemelerinde kolaylık ve hız sağlayacak. İstanbul'da bulunan açık ve kapalı, yol üstü otoparklarında 610 noktada geçerli olan sistemi kullanmak için İstanbulkart sahibi olmak yeterli. Vatandaşlar ödeme yaptıktan sonra ödeme bilgilerinin detaylarını 'istanbulkart.istanbul' web sitesinden inceleyebilecek."

Kaynak: haberinburada