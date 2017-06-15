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'istanbullu gelin' dizisindeki senaryo gerçek oldu!

'İSTANBULLU GELİN' DİZİSİNDEKİ SENARYO GERÇEK OLDU!

Genç yıldız, rol arkadaşına olan aşkını sosyal medyadan geçen günlerde ilan etti ve sevgilisini annesiyle de tanıştırdı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 14:09
Puan Ver : 'istanbullu Gelin' Dizisindeki Senaryo Gerçek Oldu!(7/10)4


 Genç yıldız, rol arkadaşına olan aşkını sosyal medyadan geçen günlerde ilan etti ve sevgilisini annesiyle de tanıştırdı. Berkay Hardal, annesi ve Hira koyuncuoğlu'nun fotoğrafını “Hayatıma anlam katan 2 kadın” notuyla sosyal medyadan yayınladı.



 



kaynak:hürriyet








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