Meteoroloji İstanbul 'da etkisini arttırmaya başlayan yağış ve kuvvetli rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceğini, güneşin yüzünü sadece Çarşamba günü göstereceğini duyurdu.



Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor.



İSTANBUL YAĞIŞLI VE KUVVETLİ RÜZGARLI



İstanbul'da bugün hava 17 derece olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya ve İstanbul'un batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar ise Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz), gece saatlerinde Güney ve Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



YURT GENELİ YAĞIŞLI GEÇECEK



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI AZALACAK



Hava sıcaklığının ise Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19



İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı 17



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21



Adana: Parçalı bulutlu 26



Antalya: Parçalı bulutlu 23



Samsun: Parçalı bulutlu 17



Trabzon: Az bulutlu 18



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22



























Kaynak: haberinburada



