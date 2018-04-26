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İSTANBULLULAR BUGÜNE DİKKAT! HAFTANIN SICAKLIK REKORU KIRILACAK


İstanbullular bugüne dikkat! Haftanın sıcaklık rekoru kırılacak
Tarih : 26 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : İstanbullular Bugüne Dikkat! Haftanın Sıcaklık Rekoru Kırılacak(7/10)3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ'İN BİRÇOK İLİNDE YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon'un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR NİSAN AYININ EN YÜKSEK SICAKLIĞINI YAŞAYACAK

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken İstanbullular Nisan ayının en yüksek sıcaklığını da hissedecek. Hava sıcaklığı genelde 27 derece olacak, 32 dereceye kadar da yükselecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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