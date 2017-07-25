Meteoroloji, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını ve sıcaklığın 5 derece birden düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 5 günlük hava tahmini raporunu açıkladı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'a cuma günü yağmur geri geliyor.

CUMA VE CUMARTESİYE DİKKAT!

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış rapor edilirken sıcaklıkların ise 5 derece birden düşmesi bekleniyor.

EN SICAK GÜN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Salı gününden perşembeye kadar havanın açık ve güneşli olması beklenirken en sıcak gün bugün gerçekleşecek. Sıcaklığın 33 dereceye çıkacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada