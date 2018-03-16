Meteoroloji uyardı. Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de yarın şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.

AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Kuzey ve Orta Ege'de ise fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Fırtına, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Kaynak: haberinburada