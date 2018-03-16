İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU UYARISI GELDİ
Meteoroloji uyardı. Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de yarın şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.
AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Kuzey ve Orta Ege'de ise fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.
Fırtına, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
- Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı
- Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze
- Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!
- Kuzey Irak'ta Bahar Temizliği! Pkk'nın Ağır Silahları Ele Geçirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar