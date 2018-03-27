Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini, İstanbul'da ise yağışın öğleden sonra başlayacağını duyurdu.

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIĞI ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Kaynak: haberinburada