İSTANBULLULAR ŞEMSİYELERİNİZ UNUTMAYIN! ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini, İstanbul'da ise yağışın öğleden sonra başlayacağını duyurdu.
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.
HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIĞI ŞÖYLE:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
Kaynak: haberinburada
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