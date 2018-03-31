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İstanbullular yarına dikkat! Meteoroloji'den bir iyi, bir kötü haber

İSTANBULLULAR YARINA DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN BİR İYİ, BİR KÖTÜ HABER

Son hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, pazar günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulunurken sıcaklığın 20 dereceye çıkacağını duyurdu.

Tarih : 31 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : İstanbullular Yarına Dikkat! Meteoroloji'den Bir İyi, Bir Kötü Haber(9/10)5

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan İstanbul'da yarın ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak. Pazar günü 20 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor. Salı günüden itibaren ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6 İLA 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı az bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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