İSTANBUL'LULAR YOLDA KALDI! HALİÇ'TEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
İstanbul'da D100 Karayolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu Merter'e kadar uzadı.
Haliç'te 1. Köprü istikametinde meydana gelen kaza yüzünden D100 Karayolu'nda trafik kilitlendi.
HALİÇ ORTA KÖPRÜ GİRİŞİNDE KAZA MEYDANA GELDİ
Haliç orta köprü girişinde sol şeritte 1.Köprü istikametinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğu D100 Merter'e kadar uzadı.
TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: haberinburada
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