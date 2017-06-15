Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

İSTANBULLULARA SAĞANAK YAĞIŞ SÜRPRİZİ


İSTANBULLULARA SAĞANAK YAĞIŞ SÜRPRİZİ
Tarih : 15 Haziran 2017, 15:40
Puan Ver : İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi(8/10)5


İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar kaçarak ıslanmamaya çalıştı. Bazı vatandaşlar üst geçit altlarına saklanarak ıslanmamaya çalıştı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmayarak ıslanmayı tercih etti.



 



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İstanbullulara  Sağanak  Yağış  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER