

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Konya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarının yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 10 derece olmak üzere hissedilir derece azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (30-60 km/saat), Güney Ege Kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz bölgesinde ise kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.







kaynak:yenişafak