İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ulaşımı neredeyse imkansız hale getiren hava koşulları sebebiyle ilginç görüntüler oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde ise yağmur suyu ile dolmuş yolda zorlukla yürüyen vatandaşların otogara ulaşma çabası, izleyenler tarafından 'timsah yürüyüşü'ne benzetildi. Sosyal medyaya alay konusu olan görütüler Survivor'ın hazırlık dönemi olarak değerlendirliyor.

Kaynak: haberinburada