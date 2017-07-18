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İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı
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İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı

İSTANBULLUYU HAZIRLIKSIZ YAKALAYAN YAĞMUR, VATANDAŞA TİMSAH YÜRÜYÜŞÜ YAPTIRDI

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, gün boyu ilginç görüntüler oluşturdu. Sel sularına yakalanan ve otogara gitmeye çalışan vatandaşların görüntüsü 'timsah yürüyüşüne' benzetildi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı(10/10)6

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ulaşımı neredeyse imkansız hale getiren hava koşulları sebebiyle ilginç görüntüler oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde ise yağmur suyu ile dolmuş yolda zorlukla yürüyen vatandaşların otogara ulaşma çabası, izleyenler tarafından 'timsah yürüyüşü'ne benzetildi. Sosyal medyaya alay konusu olan görütüler Survivor'ın hazırlık dönemi olarak değerlendirliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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