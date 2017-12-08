TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla çıktı.

TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla çıktı.

KUDÜS İÇİN TEZAHÜRATTA BULUNDULAR

İstanbulspor'un TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Boluspor karşılaşmasında İsrail'e tepki gösterildi. İki takımın futbolcuları sahaya ellerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla beraber çıktı. Az sayıdaki İstanbul ve Bolu taraftarları da Kudüs için tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: haberinburada