İSTANBULSPOR VE BOLUSPOR'DAN KUDÜS TEPKİSİ
TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla çıktı.
TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla çıktı.
KUDÜS İÇİN TEZAHÜRATTA BULUNDULAR
İstanbulspor'un TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Boluspor karşılaşmasında İsrail'e tepki gösterildi. İki takımın futbolcuları sahaya ellerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartla beraber çıktı. Az sayıdaki İstanbul ve Bolu taraftarları da Kudüs için tezahüratlarda bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sırtından Girdi, Ciğerine Saplandı! Tam 15 Santimetre
- Yüzlercesi Orada Saklanıyor! Fetö'cülerin En Sevdiği Şehir Selanik Oldu
- Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi
- Rus Genelkurmayı: Suriye'de Ypg İle Omuz Omuza Savaşıyoruz
- Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İlan Yayınladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar