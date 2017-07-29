İstanbul'da 20 dakikada hayatı felç eden şiddetli dolu yağışı ve fırtınanın ekonomik faturası da ağır oldu. Sigortacılar, felaketin faturasının 1.2 milyar lirayı bulacağını öngörüyor.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; İstanbul'da önceki akşam 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatı felç ederken, kâbusun ekonomik faturasının da ağır olacağı belirtiliyor.

MAALİYETİ 1.2 MİLYAR TL

Önceki günkü kâbusun faturasının 10 gün önce yaşanan sel felaketine göre çok daha ağır olduğunu ifade eden sigortacılar, şiddetli dolunun ve fırtınanın ekonomik hasarının 1.2 milyar TL'yi bulacağını söylüyor.

10 gün önceki felakette sadece aşırı yağış olduğunu ve hasarın ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması nedeniyle oluştuğunu belirten sigortacılar, perşembe akşamı hem büyük ebatlarda dolu yağmasının ve şiddetli fırtına olmasının bir öncekine göre oluşan hasarın katlanmasına neden olduğunu belirtiyor.

3-4 KAT DAHA FAZLA HASAR OLUŞTU

Dolunun net faturasının çıkmasının birkaç ayı alabileceğini ifade eden sigortacılar, buna karşın 10 gün önceki sel felaketine kıyasla hasarın 3-4 kat fazla olacağını belirtiyor.

10 gün önceki sel felaketinde yaklaşık 350 milyon TL civarında bir hasar olduğu bilgisini veren sigortacılar, önceki günkü felakette hasarın bu kadar büyük olmasının nedenin ise çok sayıda işyerinin büyük hasarlar görmesi olduğunu kaydediyor.

BÜYÜK İŞ YERLERİ HASARI KATLADI

Sigortacılar, Haydarpaşa'da vinç devrilmesi sonucu oluşan yangın, konteynerlerde oluşan kayıplar ve Kağıthane'de bir fabrikada çıkan yangın gibi birçok işyerinin ciddi hasar görmesinin toplam hasarın milyar TL'yi aşmasına neden olacağını belirtiyor.

20 BİN ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Öte yandan dolunun gökyüzünden adeta kurşun gibi yağmasının o an trafikte ya da sokakta olan 10 binlerce aracın camları ve kaportalarında büyük hasara neden olduğunu belirten sigortacılar, ilk belirlemelere göre 20 bin aracın hasar gördüğünü belirtiyor.

TEK GAMZEYE 100 TL

Camı kırılan kaportada gamze (göçük) oluşan oto sanayiye koştu. Eylüle randevu verenler oldu, tek gamzeye 100 TL fiyat çıkarıldı. Silme gamze olan araçlarda hasar 5-10 bin TL.

EVLERDE, BİNALARIN DIŞ CEPHELERİNDE CİDDİ HASAR VAR

Sigortacılar, Anadolu yakasının belli bölümleri başta olmak üzere birçok ev ve işyerinin camlarının kırıldığı ve binaların dış cephelerinin de ciddi hasarlar gördüğünü ve bunların da ekonomik faturanın çok daha büyük olmasına neden olduğunu ifade ediyor.

DOLU, SİGORTA ŞİRKETİ HİSSELERİNE DE SERT YAĞDI!

Dolu felaketi, Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerini de vurdu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'daki Sigorta Endeksi yüzde 2.5 düştü.

Bloomberg'in haberine göre 15 Haziran'dan bu yana ise Anadolu Sigorta'nın piyasa değeri yüzde 6.8, Ak Sigorta'nınki ise yüzde 7.5 değer kaybetti.

Kaynak: haberinburada