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İstanbul'u birbirine katan kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İSTANBUL'U BİRBİRİNE KATAN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 polisin yaralandığı kaza MOBESE ve araç kamerası tarafından görüntülendi. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : İstanbul'u Birbirine Katan Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!(8/10)4

TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 polisin yaralandığı kaza MOBESE ve araç kamerası tarafından görüntülendi. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Özel ekip kurarak kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

MOBESE görüntülerinden kazaya neden olan otomobilin plakası belirlendi; sürücüsü kısa sürede gözaltına alındı Sürücünün otomobilinde bulunan araç kamerası görüntülerine el konuldu.

HATALI ŞERİT DEĞİŞTİRMESİ

Görüntülerde otomobilin hatalı şerit değiştirmesi sonucu polis minibüsünün kontrolden çıkarak devrildiği yer alıyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. MOBESE görüntülerini izleyen polis kazaya neden olduğu ifade edilen aracın plakasını belirledi. Sürücü Dursun İ., kısa sürede gözaltına alındı. Dursun İ'nin aracında araç içi kamerası olduğunu belirleyen ekipler görüntüleri incelemek üzere el koydu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Görüntülerde Dursun İ'nin hatalı şerit değiştirdiği belirlendi. Minibüsün çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zigzaglar çizdiği ve en sonunda da devrildiği görülüyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor. Dursun İ. ise ilk ifadesinde kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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