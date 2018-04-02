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İstanbul'u böyle birbirine katmışlardı! O magandalar yakalandı

İSTANBUL'U BÖYLE BİRBİRİNE KATMIŞLARDI! O MAGANDALAR YAKALANDI

Beykoz'da trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yapan 3 lüks aracın sürücüleri yakalandı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : İstanbul'u Böyle Birbirine Katmışlardı! O Magandalar Yakalandı(10/10)6

Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla 'drift' adı verilen gösteriyi yapmaya başladı. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüdü. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam etti. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrıldı. Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. Araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HAPİS CEZASI İLE YARGILANABİLİRLER

Sürücülere 940'ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3 sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK 'nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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