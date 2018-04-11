Meteoroloji 14 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, İstanbul'da ise yağış olmadığını ancak sis nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve çevresinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacakken 14 il için kritik uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Ankara ve İstanbul'da bu hafta yağış beklenmediğini söyledi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Güneş, bugün ve yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis ve pus hadisesinin beklendiğini kaydetti.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

14 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ( Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Şanlıurfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

YOĞUN SİS UYARISI

Marmara ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: haberinburada