İSTANBUL'U KÜMÜLONİMBUS SARDI, UÇAKLAR YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ
İstanbul'da olumsuz hava koşulları kümülonimbus olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi.
GECİKMELER MEYDANA GELDİ
Elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı, havada tur atmak zorunda kalan uçakların inişlerinde gecikmeler meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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