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İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE HUZUR OPERASYONU: ŞEHİR ADETA ABLUKAYA ALINDI


İstanbul'un 39 İlçesinde Huzur Operasyonu: Şehir Adeta Ablukaya Alındı
Tarih : 29 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : İstanbul'un 39 İlçesinde Huzur Operasyonu: Şehir Adeta Ablukaya Alındı(10/10)6

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent genelinde huzuru ve asayiş için tam kadro görev yaptı.

POLİS GÖZ AÇTIRMADI

'Huzur 34' uygulamasına özel harekat polisleri de destek verirken havadan ve karadan da uygulama takip edildi. Polisler, araçları didik didik ararken, şahıslar üzerinde de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulama ile polis adeta göz açtırmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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