İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent genelinde huzuru ve asayiş için tam kadro görev yaptı.

POLİS GÖZ AÇTIRMADI

'Huzur 34' uygulamasına özel harekat polisleri de destek verirken havadan ve karadan da uygulama takip edildi. Polisler, araçları didik didik ararken, şahıslar üzerinde de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulama ile polis adeta göz açtırmadı.

Kaynak: haberinburada