

İstanbul'da bu sabah yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.







KAĞITHANE'NİN ARA SOKAKLARINDA KALDILAR







İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda sabaha karşı buzlanma oluştu. Kağıthane Barbaros Caddesi'nde sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları kaydı... yayalar ise birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşların ise kayarak yere düştüğü görüldü. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasından yakınan vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu.







Esnaf olduğunu söyleyen Kemal Demir belediye ekiplerinin yeterince çalışma yapmadığını belirterek,"Yola kül döküyoruz. Araçların kaymaması nedeniyle belediye 5 gün önce tuzlama yaptı, ancak 5 gündür belediye ekiplerini göremiyoruz" dedi.







Yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş ise, "Bayagı zorlanıyoruz arabalarda zorlanıyor belediyeler tuzlama çalışması yapıyor ama sanırım burayı hesaplayamamışlar az kalsın düşüyorduk. Bü tür sorunu yaşıyan çok insan var" dedi.







ÜMRANİYE'DE YAYA VE SÜRÜCÜLERİN BUZLU YOLLA İMTİHANI







Ümraniye Site Mahallesi'nde de sürücü ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Sürücüler rampa iniş ve çıkışlarda güçlük çekti. Patinaj çeken bazı araçlar rampayı çıkamayarak yolda kaldı.Yayalar da küçük adımlarla birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasına tepki gösterdi.Yolda kalan araçları arkadan iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlarında ayakta duramadıkları görüldü. Emre Yıldırım isimli sürücü, "Saat 07.30 yollardayım. Buzlanma nedeniyle bütün ana arterler ve ara sokaklar dolu. Personelimi 08.30 şirkete götürmek gerekiyor saat 09.30 oldu götüremedim daha .Kaldık burada "diye konuştu.







kaynak:haberler