İstanbul'da iş çıkış saatlerinde Trakya bölgesinden gelen ve aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı adeta felç etti.

ACIBADEM'DE BALIK ÇIKTI

Fırtına ve hortumun şiddeti o kadar fazlaydı ki, yoldaki vatandaşlardan birisi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Acıbadem semtinde canlı balık yakaladı. Bu görüntüler herkesi güldürdü.

Kaynak: haberinburada